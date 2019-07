Belotti, grinta d'Europa: "Voglio essere un'icona del Torino, sogno Sheva"

LE PAROLE

Il primo passo ostacolo verso l'Europa League si chiama Debrecen, ma nonostante il 3-0 dell'andata Belotti predica calma per il suo Torino: "Il calcio ci ha insegnato che può succedere di tutto. Sarà una sfida difficile, andiamo in Ungheria per vincere e fare un passo verso il nostro sogno che si chiama gironi europei". Da capitano il "Gallo" guida il gruppo nonostante le offerte di mercato: "Al Torino siamo una famiglia e la fascia è un orgoglio per me. E' come se fossi il riferimento della squadra, mi responsabilizza molto. Inizio il quinto anno qui e posso diventare un'icona del Torino".

Al debutto europeo nella gara d'andata Belotti è andato in gol, ma è solo l'inizio per il centravanti che ha dichiarato di ispirarsi a un modello particolare: Andriy Shevchenko. "Voglio raggiungere la sua perfezione - ha ribadito -, sogno di essere come lui. Ha giocato la Champions ma ha segnato 50 gol più di me. Vederlo in campionato era bello, ma in Europa, dove devi essere perfetto, era per me uno stimolo: devo arrivare a quella perfezione nei 180'". L'avventura è iniziata col piede giusto: "E' la mia prima competizione internazionale per club, mi sono ridotto le vacanze per arrivare il più pronto possibile e ho sempre pensato che attraverso le prestazioni con il Torino posso giocarmi le possibilità per la Nazionale".

La questione mercato però è rimasta defilata: "Chiedete al presidente se sono arrivate offerte per me, io ho solo pensato a ridurmi le vacanze per giocare l'Europa. Champions con il Toro? E' un sogno di tutti, ora però pensiamo al presente perché dobbiamo prenderci qualcosa di bello".