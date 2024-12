Torino, Vanoli: "Quando parlavo di salvezza, mi ridevate in faccia"

Paolo Vanoli non nasconde tutta la propria amarezza e lo mette in luce nel corso della conferenza stampa della vigilia alla sfida con l'Udinese. Il tecnico del Torino ha attaccato in merito alle aspettative iniziali: "Mi avete un po' riso in faccia quanto dicevo che i punti salvezza erano la priorità, ma vuol dire che non sono uno stupido. In queste due partite, prima a Udine su un campo difficile contro una squadra complicata e lo ha dimostrato, ci sono punti importanti come a Empoli".