Torino, Vanoli: "Per vincere il derby fare di tutto, sarebbe gioia immensa"

"Cosa farei per vincere il derby? Tutto. So quanto manca, il mio sogno è vedere gioia dopo tante sofferenze...Ho capito cosa vuol dire soffrire a Torino, sarebbe una gioia immensa. Darei tutto. E cos'è tutto? E' la passione di questo lavoro, la voglia di vincere ogni partita. Ma è una parola grande, me la tengo per me". Così il tecnico del Torino Paolo Vanoli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve. "Cosa mi ha ispirato per questo derby? Il silenzio. L'ho vissuto così. Arrivo da sacrificio e passione, ogni preparazione è diversa". Quanto al problema del gol Vanoli non si mostra troppo preoccupato: "Non riuscire a segnare è diverso da non riuscire a creare. Penso a Coco e Karamoh, se vedi che non tirano a porta vuota i dati dicono che non hai tirato. Ma bisogna saper leggere i numeri. Soprattutto con il Parma abbiamo creato tanto, non siamo stati bravi a concludere ma il migliore in campo è stato il portiere. A Empoli abbiamo vinto con eurogol di Adams, ma se guardiamo le occasioni il portiere ha fatto grandi parate. E' da un mese che creiamo, ora dobbiamo diventare concreti".