Torino, Vanoli: "Non meritavamo di perdere, ma non si può prendere un gol così"

Paolo Vanoli commenta con grande rammarico la sconfitta contro il Como. "Mi mancava il doppio tocco, mi è successo tre volte su rigori, ma mi mancava su calcio d'angolo. Peccato, siamo arrabbiati per una prestazione buona. Non meritavamo di perdere, abbiamo avuto tante occasioni, a volte siamo stati più cinici mentre stavolta abbiamo sprecato tanto - ha spiegato l'allenatore del Torino ai microfoni di Sky Sport - Non possiamo prendere quel gol, eravamo a difesa schierata. Da quando ci siamo messi a 4 abbiamo ancora il vizio di marcare a zona e questo non mi piace. Volevamo portare a casa i tre punti ma non ci siamo riusciti".