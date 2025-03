Torino, Vanoli: "Non dobbiamo fermarci adesso"

La corsa del Torino non appare facile, però Paolo Vanoli crede che la squadra granata possa fare meglio. Il tecnico ha parlato del momento della squadra piemontese durante la conferenza stampa della vigilia al match contro il Parma: "Nei momenti negativi, voglio dare di più. Con nuove soluzioni abbiamo trovato continuità: come lavoro e mentalità siamo cresciuti tutti, i risultati lo dicono. Ma non dobbiamo fermarci, ogni partita è una finale. Dobbiamo continuare a migliorare, serve costruire una base per il futuro - ha spiegato Vanoli -. A Parma ho un ricordo bellissimo. Ho avuto il piacere di giocare in una grande squadra: se ho raggiunto grandi risultati, è stato anche grazie a questi campioni che mi hanno insegnato tanto. Così ho conquistato la Nazionale, arrivai come un gregario...Lo dico ai miei giocatori, da questa esperienza sto dietro ai giocatore che giocano meno perché puoi sempre diventare protagonista. Parma è stato l'inizio di qualcosa di fantastico, anche oggi piano piano il nuovo presidente sta ripercorrendo un po' a fatica quella storia"