Torino, Vanoli: "Ho visto la reazione giusta"

"Faccio i complimenti a questi ragazzi perché hanno dimostrato voglia nel ribaltare il risultato. Ho visto la reazione giusta e dobbiamo ripartire da questo secondo tempo per guardare poi alla prossima". Così il tecnico del Torino Paolo Vanoli a Dazn dopo il 2-2 in rimonta a Udine. "Abbiamo preso due gol su palla inattiva e mi dà fastidio perché sapevamo che loro sono forti in questo - ha proseguito - Dobbiamo trovare equilibrio, ma indipendentemente dallo schema la squadra ha dimostrato di volere il risultato. Abbandonare il 3-5-2? Questa è una riflessione che sto portando avanti da tanto tempo, in questi periodi un allenatore deve valutare tante cose".