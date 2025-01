Torino, Vanoli: "Finalmente vedo la mia mentalità nella squadra"

Paolo Vanoli ha commentato il 2-0 contro il Cagliari che ha riportato il successo casalingo del Torino dopo tre mesi con la doppietta di Che Adams: "Cercavamo questa vittoria da tempo. La strada era giusta con ottime prestazioni e recuperi importanti. La prestazione di oggi è la ciliegina su questo momento". Il Torino ha giocato con solidità e convinzione: "La rimonta di Firenze ci ha dato autostima anche se non è arrivata la vittoria, restando in partita anche in 10. Da un mese la squadra è più vicina alla mia mentalità, con un carattere diverso. Certamente possiamo migliorare, nel gioco e non solo, ma è normale avere un po' di frenesia quando non si vince". Col nuovo assetto tattico il Torino crea di più: "Da quando si è fatto male Zapata abbiamo perso un po' la bussola. Abbiamo cercato altre soluzioni e siamo passati a quattro, dove diversi giocatori hanno lavorato meglio".