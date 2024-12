Torino, Vanoli: "Contento della prova, non del risultato"

"Sono contento della grande prestazione, non del risultato. Volevamo andare a prenderli alti, in queste partite però servono più voglia e determinazione anche nel dribblare. E' mancato questo piccolo particolare". Così l'allenatore del Torino Paolo Vanoli ha commentato a Dazn la sconfitta del Toro contro il Napoli. "La mia paura è, come poi è successo, di rischiare qualcosa perché loro difendono bassi", ha aggiunto. Sulle difficoltà in zona gola, il tecnico granata poi ha spiegato: "Sicuramente abbiamo tante cose in cui migliorare, anche se oggi abbiamo cercato poco la giocata". "Nonostante le difficoltà stasera potevamo fare di più", ha concluso.