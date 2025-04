Torino, tifosi a Como: già sold-out settore ospiti

Il Torino di Paolo Vanoli ha conquistato i suoi tifosi e anche a Como sarà seguito da una vera e propria marea granata. Sul sito ufficiale del club di via Viotti infatti è stato annunciato il sold-out nel settore ospiti dello stadio Giuseppe Sinigaglia. Sono stati letteralmente polverizzati i poco meno di 900 biglietti messi in vendita nel pomeriggio di ieri, con la tifoseria del Toro che li ha esauriti in meno di 24 ore. La squadra intanto prosegue i lavori al Filadelfia: l'obiettivo di Vanoli è recuperare Lazaro, out contro il Verona per un problema muscolare, mentre dovrà certamente rinunciare allo squalificato Ricci.