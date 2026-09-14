Torino-Roma, le nostre pagelle: Gasp, non solo Dybala e Malen...

DYBALA 7 - Non brilla ma la palla per il gol di Malen è una chicca e oltre alla consueta classe ci mette anche una buona dose di grinta (dal 63' DE ROON 8 - Tre interventi mostruosi a centrocampo e una chiusura su Zapata nel finale che vale un gol. Ecco perchè Gasperini lo ha voluto a tutti i costi a Roma)