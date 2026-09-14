Torino-Roma, le nostre pagelle: Gasp, non solo Dybala e Malen...

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Balerdi è un fenomeno e De Roon è già al top, Gasperini merita 8di Matteo Dotto
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TORINO
PERRI 5 - Non ha responsabilità dirette sui due gol, ma in occasione della rete di Malen serve di piede una pallaccia a Comert, anticipato poi da Mancini.
COMUZZO 6 - Prestazione senza sbavature, con anzi qualche interessante proiezione offensiva.
COCO 6 - Non fa errori determinanti, tiene la barra dritta ma non basta.
COMERT 5 - Suo e di Perri il pasticcio che dopo 40 minuti porta la Roma in vantaggio. Non dà mai impressione di solidità e sicurezza.
BELGHALI 5 - Prova anonima, spinge poco e soffre le sortite della Roma dalle sue parti. (dal 46' CACCIAMANI 5.5 - Un po' meglio di Belghali ma non è ancora quel giocatore per il quale tanto sbava Gasperini).
GINEITIS 5 - In mezzo perde parecchi palloni e non incide mai in costruzione nè è efficace come argine davanti alla difesa (dal 46' BRAGANçA 6.5 - Mancino educato, idee brillanti: serve un bel pallone a Simeone, murato da Svilar).
MANDRAGORA 5.5 - Prova un paio di volte dalla distanza ma fa il solletico a Svilar, regia un po' troppo compassata. (dall'83' ZAPATA SV).
FITZ-JIM 5.5 - Qualche buona iniziativa ma troppo sporadicamente si fa vedere nel vivo del gioco (dal 59' ILKHAN 6 - Un bel servizio per Simeone nell'occasione più pericolosa del Toro).
FORTINI 6.5 - Il miglior granata dell'undici iniziale. Preciso, pulito, sempre in movimento (dal 73' RODRIGUEZ SV)
VLASIC 5.5 - Trotterella in mezzo al campo, non incide mai. Il numero 10 e capitano del Toro è lontano parente di quello visto in granata nelle scorse stagioni
SIMEONE 5.5 - Male nel primo tempo, nella ripresa si ricorda di essere un attaccante e chiama al lavoro Svilar ed Hermoso.
Allenatore ABATE 6 - Il suo Toro ci mette l'anima e fa quel che può, ma il divario tra le due squadre è notevole. L'infortunio che alla vigilia lo priva di Adams incide parecchio.
ROMA
SVILAR 6.5 - Non è chiamato a far miracoli, ma è attento le due volte che il Toro lo chiama in causa.
MANCINI 7.5 - Grintoso, aggressivo negli anticipi, ha grandi meriti in occasione del gol di Malen quando strappa palla a Comert come anche nell'avviare la rete del raddoppio "bevendosi Rodriguez, Zapata e Ilkhan).
BALERDI 8 - Prestazione sontuosa: l'argentino classe '99 ha grande tecnica, ci mette il fisico e una personalità straordinaria. Il migliore in campo.
HERMOSO 6.5 - Qualche sbavatura nella ripresa su Simeone (su cui rimedia anche un giallo) ma è bravo nel finale a chiudere su Bragança lanciato a rete.
LULLI 6 - Meno brillante di altre occasioni, spinge poco e perde qualche pallone di troppo.
CRISTANTE 6 - Regia piuttosto anonima ma senza sbavature (dal 63' KONE 6 - Entra e ci mette il fisico nel momento di massima pressione granata).
PISILLI 7 - Qualche errore di troppo, ma nel complesso fa il suo. E soprattutto, in preda ai crampi, segna nel recupero il gol del raddoppio.
MOLINA 6.5 - Comincia maluccio prendendosi improperi dalla panchina, ma poi cresce in maniera esponenziale rendendosi anche pericoloso in fase offensiva.
DYBALA 7 - Non brilla ma la palla per il gol di Malen è una chicca e oltre alla consueta classe ci mette anche una buona dose di grinta (dal 63' DE ROON 8 - Tre interventi mostruosi a centrocampo e una chiusura su Zapata nel finale che vale un gol. Ecco perchè Gasperini lo ha voluto a tutti i costi a Roma)
SOULE 6.5 - Dopo un po', Gasp gli cambia fascia per tenere a bada Comuzzo, meno brillante di altre occasioni ma comunque positivo in una partita (anche) di sacrificio (dal 57' MORA 5.5 - Ci mette entusiasmo ma è troppo pasticcione).
MALEN 7 - Mezzo voto in più per il gol, segnato con la tigna dei grandi centravanti. Sempre più capocannoniere, sempre più al centro del villaggio giallorosso (dal 57' CASTRO 5.5 - Qualche buona giocata ma anche qualche amnesia).
Allenatore GASPERINI 8 - Non sbaglia una mossa: un gol per tempo, i cambi giusti. E soprattutto quel De Roon, da lui fortemente voluto in giallorosso, che gioca una mezz'ora ad altissimo livello.