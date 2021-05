Torino, primo match point salvezza. Ma i fratelli Inzaghi...

stasera lazio-torino

Ai granata basta un punto contro la Lazio per condannare il Benevento

Primo match point per il Torino per conquistare la salvezza. Alle 20:30 si gioca il recupero della 25.esima giornata con la Lazio e i granata si giocano gran parte del loro futuro. La squadra di Nicola ha la possibilità, con un pareggio, di conquistare la permanenza in Serie A e rendere inutile la sfida con il Benevento di domenica. Qui entrano in gioco i fratelli Inzaghi con Simone, sulla panchina biancoceleste, che vorrebbe una vittoria anche per dare speranza a Pippo.

Una sfida dai mille significata che arriva dopo battaglie legali in tribunale e ricori. Partita che non si era giocata il 2 marzo scorso perché la squadra di Cairo, in quel momento focolaio Covid, non si era presentata all'Olimpico. Cosa che invece avevano fatto Immobile e compagni attendendo il 3-0 a tavolino. Da qui lo scontro tra i due presidenti e gli avvocati: anche per questo una vittoria stasera avrebbe un sapore diverso. Sicuramente più dolce per il Torino, ma la Lazio è chiamata anche a riscattare il brutto derby perso contro la Roma.