Torino, Nikon diventa fornitore ufficiale

Nital metterà a disposizione del Torino FC un'attrezzatura Nikon di ultima generazione, pensata per soddisfare le esigenze dei fotografi e videomaker professionisti. Tra i prodotti di punta troviamo le fotocamere mirrorless Nikon Z8 e Nikon Z6III, che rappresentano l'eccellenza in termini di qualità d'immagine, prestazioni e versatilità. La Nikon Z8 offre una risoluzione elevata, un autofocus rapidissimo e una straordinaria capacità di ripresa video, ideale per catturare l'azione sul campo con una nitidezza e un dettaglio senza precedenti. La Nikon Z6III, invece, si distingue per la sua maneggevolezza e le sue prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione, rendendola perfetta anche per le riprese di backstage. Entrambe le fotocamere sono dotate del potente innesto Z-mount di Nikon, che garantisce una compatibilità ottimale con un'ampia gamma di obiettivi NIKKOR Z. A corredo di questi corpi macchina, sarà fornito, tra gli altri, il nuovo obiettivo NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ, un'ottica versatile e compatta, adatta alla fotografia ma soprattutto alle riprese video. La sua escursione focale permette di coprire un'ampia varietà di situazioni, dal grandangolo al teleobiettivo, mentre la messa a fuoco Power Zoom assicura transizioni fluide e precise durante le riprese video, offrendo la possibilità di creare contenuti visivi di altissima qualità, capaci di raccontare le emozioni del calcio in ogni sfumatura.