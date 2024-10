La Red Bull interessata all'acquisto del Torino? Cairo smentisce: "Totale falsità"

Il Torino in vendita? L'indiscrezione odierna de La Stampa ha del clamoroso. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano del capoluogo piemontese, il presidente granata Urbano Cairo, da tempo ormai nel mirino di una pesante contestazione da parte della tifoseria, sarebbe infatti in trattativa con la Red Bull per la cessione della società, tanto che nelle ultime settimane il patron granata avrebbe incontrato almeno tre volte emissari del colosso austriaco guidato da Mark Mateschitz, all'inizio per parlare di un allargamento della collaborazione che vedrebbe Red Bull main sponsor dal 2025, per poi valutare un interessamento all'acquisto del club.