Torino, i pacchetti di patatine Lay's diventano un campo di calcetto

Grande iniziativa a Torino del brand Lay's con lo sguardo rivolto allo sport, al sociale e all'ambiente. Il marchio appartenente a PepsiCo ha infatti donato alla Comunità del Quartiere Aurora un campo da calcetto "sostenibile". Il campetto fa parte del progetto "Lay's RePlay", innovativa iniziativa globale sviluppata in collaborazione con UEFA Foundation for Children e streetfootballworld per portare gioia alle comunità locali, trasformando i pacchetti di patatine vuoti in campi da calcio sostenibili.

© ufficio-stampa