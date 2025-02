Torino, Gineitis: "Milan? Esordio e poi gol, porta bene"

"Sono ancora tutti contenti per il mio gol di sabato: contro il Milan ho esordito e ho segnato, evidentemente c'è qualcosa con i rossoneri e mi portano bene": così il centrocampista del Torino, Gvidas Gineitis, all'inaugurazione del "Bosco del Toro". "Non voglio sbilanciarmi su un numero di reti personali da qui a fine stagione, vediamo di partita in partita - prosegue il lituano classe 2004 - ed è bella la concorrenza a centrocampo: ti porta ad andare più forte in allenamento e a fare esperienza, io cerco di rubare qualcosa da ogni mio compagno e poi decide il mister chi far giocare".