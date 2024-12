Torino, contro l'Udinese i giocatori scenderanno in campo con il lutto al braccio nel ricordo di Ormezzano

Nella partita di domani contro l'Udinese, il Torino giocherà con il lutto al braccio in memoria di Gian Paolo Ormezzano, il giornalista sportivo e grande tifoso dei granata morto ieri all'età di 89 anni. L'annuncio è arrivato dal tecnico Paolo Vanoli durante la conferenza stampa di vigilia. "Non l'ho conosciuto e questo mi dispiace perché non ho avuto modo di incontrare una persona così innamorata e tifosa del Torino - il ricordo dell'allenatore - e mi è stato raccontato di quanto volesse bene alla squadra granata: mi unisco alle condoglianze alla famiglia".