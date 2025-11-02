Torino, Baroni salta il derby con la Juve: "Rosso eccessivo, ma lo accetto"

"Penso che la mia espulsione sia stata eccessiva, bastava il giallo e un richiamo: in ogni caso la accetto, ho sempre grande rispetto verso gli arbitri e starò più attento": il tecnico del Torino, Marco Baroni, commenta così il cartellino rosso ricevuto dall'arbitro Arena che lo costringerà a saltare il suo primo derby contro la Juventus. La sua squadra, intanto, ha rimontato il Pisa da 0-2 a 2-2: "Avevamo azzannato la gara, poi abbiamo preso gol sulle loro due azioni e siamo stati bravi a rimanere in partita - l'analisi del pareggio maturato all'Olimpico Grande Torino - e alla fine ci è mancato il guizzo, oltre a un po' di energia: se avessimo segnato noi per primi, sarebbe stata un'altra partita". Ora si pensa alla Juve: "Martedì apriamo il Filadelfia per stare con la nostra gente, dovremo arrivarci con convinzione".