Calcio

Torino, Baroni salta il derby con la Juve: "Rosso eccessivo, ma lo accetto"

02 Nov 2025 - 18:38

"Penso che la mia espulsione sia stata eccessiva, bastava il giallo e un richiamo: in ogni caso la accetto, ho sempre grande rispetto verso gli arbitri e starò più attento": il tecnico del Torino, Marco Baroni, commenta così il cartellino rosso ricevuto dall'arbitro Arena che lo costringerà a saltare il suo primo derby contro la Juventus. La sua squadra, intanto, ha rimontato il Pisa da 0-2 a 2-2: "Avevamo azzannato la gara, poi abbiamo preso gol sulle loro due azioni e siamo stati bravi a rimanere in partita - l'analisi del pareggio maturato all'Olimpico Grande Torino - e alla fine ci è mancato il guizzo, oltre a un po' di energia: se avessimo segnato noi per primi, sarebbe stata un'altra partita". Ora si pensa alla Juve: "Martedì apriamo il Filadelfia per stare con la nostra gente, dovremo arrivarci con convinzione".

01:30
Sucic si prende l'Inter

14:08
INTERVISTA GALEONE - LA TRIBU DEL CALCIO 2011/12 SRV

Calcio champagne, il paradiso Pescara e quella notte con Berlusconi

02:56
Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

02:44
Giovane: "Avanti con fiducia"

02:24
DICH SPALLETTI DA CREMONA 1/11 DICH

Spalletti: "Buona partita ma dobbiamo crescere"

01:53
DICH CAMBIASO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Cambiaso: "Più liberi mentalmente? Per me sono cazz..."

01:36
DICH BASCHIROTTO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Baschirotto: "Abbiamo fatto la partita, il loro primo gol ce lo siamo segnati da soli"

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

GASPERINI E IL GATTO SRV

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

18:38
Torino, Baroni salta il derby con la Juve: "Rosso eccessivo, ma lo accetto"
18:36
Tafferugli tra tifoserie di Triestina e Brescia
18:09
Lecce, Di Francesco: "Affrontata la gara alla grande"
17:07
Morte Galeone: 1' silenzio in Parma-Bologna e Milan-Roma
17:00
Criscito: "Liberare la testa e giocare da Genoa"