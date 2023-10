Tonali, ora la sfida più dura: arriva la squalifica per le scommesse. Zaniolo atteso a Torino

Una ventina di minuti in campo nella partita di Premier League contro il Crystal Palace - probabilmente l'ultima prima della lunga squalifica - gli hanno confermato la vicinanza del Newcastle società e del tecnico Eddie Howe. Poi è arrivato il sostegno e l'affetto dei suoi tifosi, già al momento del riscaldamento a bordocampo e poi con la standing ovation all'ingresso in campo con cori e striscioni ("Forza Tonali") in suo onore. E ancora durante il giro d'onore per la quinta vittoria consecutiva dei Magpies a St James' Park, il tecnico inglese ha voluto che davanti al gruppo ci fosse proprio il centrocampista azzurro, che dai compagni ha ricevuto abbracci di incoraggiamento. Ora per Sandro Tonali comincia la parte più brutta della storia, legata al caso scommesse e alla squalifica in arrivo. Lunedì i suoi legali saranno a Roma per incontrare il procuratore federale Giuseppe Chiné con l'obiettivo di arrivare a un accordo per il patteggiamento prima della sfida di Champions League di mercoledì contro il Borussia Dortmund. Per concludere l'iter del patteggiamento dovrà arrivare l'ok del Procuratore generale dello sport presso il Coni e una comunicazione formale del procuratore Chiné alla Uefa per l'applicazione della sanzione anche in Inghilterra.