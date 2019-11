Tiki Taka, Marzullo intervista Vieri e Cassano

L'ospitata di Gigi Marzullo a Tiki Taka è stata l'occasione per un momento cult: l'intervista del conduttore a Vieri e Cassano tramite le criptiche domande per cui è diventato popolare. Se Bobo sta al gioco rispondendo in modo serio (tanto che il compagno di divano attacca "vi siete messi d'accordo?"), ma sempre col sorriso sulla bocca, FantAntonio se la ride: "La bellezza di un gol va più consumata o protetta? Non ho capito la domanda!!". Alla fine sono grandi risate per tutti e tre.