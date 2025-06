Tifoso caduto da tribuna in Belgio-Galles, è cosciente e vigile

Un tifoso di calcio caduto dal livello superiore dello stadio Re Baldovino durante una partita di qualificazione ai Mondiali tra Belgio e Galles è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La Federcalcio gallese ha dichiarato che l'uomo, il cui nome non è stato reso noto, "era cosciente e parlava" dopo l'incidente, che si sarebbe verificato durante il secondo tempo della partita di lunedì a Bruxelles. La FAW afferma che l'uomo "è caduto dal livello superiore a quello inferiore" durante la partita vinta dal Belgio per 4-3. L'incidente è avvenuto il giorno dopo la morte di un tifoso caduto da un livello superiore sulla tribuna stampa dello stadio di Monaco durante la finale di Nations League tra Spagna e Portogallo.