Tifosi Juve a presidente del Toro: "Cairo resta qui"

"Urbano Cairo dai non vendere, resta qui!": è il coro ironico intonato dai tifosi della Juventus durante la sfida contro il Bologna e diretto al presidente del Torino, con le voci di una possibile cessione che continuano a rincorrersi in città. "Resta a Torino, Urbano resta a Torino" hanno ancora aggiunto dal settore più caldo dello Stadium. I numeri dell'editore alessandrino nei derby della Mole infatti sono disastrosi: 31 stracittadine in 19 anni di presidenza, 24 sconfitte e una sola vittoria per il Toro.