Tifosi Fiorentina, il Tar toglie divieto trasferta a Monza

I tifosi della Fiorentina annunciano di aver vinto il ricorso d'urgenza presentato al Tar della Lombardia per contestare il divieto di trasferta ai residenti di Firenze e provincia per la partita di lunedì prossimo a Monza. Il provvedimento era stato deciso dalla prefettura di Monza-Brianza a seguito dei cori di discriminazione razziale lanciati contro Dusan Vlahovic durante la gara Juventus-Fiorentina disputata il 29 dicembre scorso, a cui peraltro non aveva presenziato il tifo viola organizzato, a iniziare dai club della Curva Fiesole, per protesta contro il caro biglietto e le modalità di acquisto degli stessi tagliandi. Il ricorso d'urgenza per il match di lunedì alle 20,45, posticipo della 20esima giornata di campionato, è stato presentato dai rappresentanti delle associazioni Centro di coordinamento viola club, Atf e Solo Viola (Associazione tifosi fiorentini) che si sono affidati ad un pool di avvocati. Con la sospensione del provvedimento di divieto i sostenitori viola potranno quindi acquistare i biglietti per il settore ospiti dell'U-Power Stadium entro le 19 di domenica.