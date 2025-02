Thuram: "Sfidare mio fratello è come giocare in giardino. Papà più nervoso di noi"

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita con l'Inter: "Siamo contenti di aver ottenuto un'altra vittoria. Era importante perché giocavamo contro una grande squadra e ci dà fiducia per le prossime partite. Oggi ero in posizione più difensiva, siamo una squadra e dobbiamo sapere con chi giochiamo. Oggi ero con due giocatori più offensivi e sono rimasto più dietro. Giocare contro mio fratello è stato molto bello, come giocare nel giardino, è un sogno giocare contro di lui. Nostro padre era più nervoso di noi".