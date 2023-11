"The Last Dance", Messi e Ronaldo si sfideranno in Arabia per la Riyhad Season Cup

RIVALITà INFINITA

I due campioni si affronteranno il prossimo febbraio nella città dell'Arabia Saudita nel match che vedrà di fronte l'Inter Miami e l'Al Nassr

Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo è la sfida infinita. Chi sia meglio dei due è tecnicamente impossibile perché i due rappresentano due modi di vedere il calcio in maniera opposta, da una parte la precisione tecnica e più romantica dell'argentino, dall'altra la potenza e l'attenzione maniacale al fisico del portoghese. I due si scontreranno però un'ultima volta nel febbraio 2024 per la Riyadh Season Cup. Quella che è stata definita dagli organizzatori "The Last Dance" andrà in scena in Arabia Saudita e vedrà sfidarsi l'Inter Miami e l'Al Nassr.

Poco importa chi scenda in campo insieme a loro, i protagonisti saranno loro due che si prenderanno tutta la scena per l'ennesima volta nel corso della loro carriera che li ha visti più volte affrontarsi in Spagna rispettivamente con le maglie del Barcellona e del Real Madrid. I due hanno vissuto 37 scontri con Messi che guida con 17 vittorie contro le 11 di CR7 a cui si aggiungono 9 pareggi, di cui sei sfide in Champions League dove il bilancio è in perfetta parità.

Un equilibrio perfetto che non è stato spezzato nemmeno dalla vittoria di CR7 con la Juventus nell'ultimo scontro andato in scena al Camp Nou l'8 dicembre 2020 che vide i bianconeri imporsi per 3-0 sui blaugrana. A livello di trofei europei messi in bacheca Ronaldo guida con cinque edizioni della "Coppa dalle Grandi Orecchie" a fronte delle quattro volte in cui Messi l'ha alzata.

Non va dimenticato però l'ultimo confronto non ufficiale andato in scena lo scorso gennaio fra il Paris Saint Germain e la “Selezione saudita” che presentava i migliori giocatori di Al-Hilal e Al-Nassr che ha visto i francesi imporsi per 5-4 con gol in apertura della "Pulce" e una doppietta di CR7. Alla competizione parteciperà anche l'Al Hilal di Neymar, ma l'asso brasiliano sarà assente per il grave infortunio patito in Nazionale.