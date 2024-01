The Best Fifa 2023: Haaland, Messi e Mbappé si giocano il titolo

Sarà una sfida fra attaccanti quella per la conquista del 'The Best Fifa Men's Player Award 2023', il premio più prestigioso del The Best Fifa 2023 che sarà in diretta streaming questa sera su Sportmediaset.it dalle 20.30. A contendersi il prestigioso premio saranno Erling Haaland, Lionel Messi e Kylian Mbappé che sono stati scelti da un'apposita giuria di esperti come i migliori interpreti del calcio maschile nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023. Tra i miglior allenatori in lizza anche Simone Inzaghi (finalisti della scorsa Champions League con l'Inter) e Luciano Spalletti (reduce dallo scudetto dei record del Napoli).