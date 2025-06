Il Psg piange Cédric Dupuis, fisioterapista del club

Il Paris Saint-Germain in lutto: il club parigino ha annunciato la scomparsa di uno dei suoi fisioterapisti, Cédric Dupuis. Dupuis aveva 49 anni e lavorava principalmente con l'under 17 e l'under 19 dei parigini. Un caso che riporta alla mente il terribile precedente vissuto in questa stagione per la tanto improvvisa quanto tragica scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce. Di seguito il comunicato del club parigino: