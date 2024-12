Tensione in mattinata fra ultrà di Cremonese e Brescia

L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e il dispiegamento di poliziotti e militari intorno allo stadio Zini ha evitato il contatto tra ultras di Cremonese e Brescia questa mattina. tensione intorno alle 10:30 quando un gruppo di supporters bresciani proveniente da via Mantova si è mosso verso via Dante. Sono stati lanciati fumogeni e sarebbero state colpire con spranghe alcune vetture in sosta. Dopo pochi istanti la situazione è tornata alla normalità. Quando accaduto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e le immagini saranno acquisite dagli inquirenti.