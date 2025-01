Tensione a Nocera Superiore tra tifosi di Cavese e Nocerina

Momenti di forte tensione si sono verificati nella serata di ieri a Nocera Superiore (Salerno) tra le tifoserie di Cavese e Nocerina, storicamente rivali anche se le rispettive squadre ora giocano in serie diverse, C e D. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla questura di Salerno, una quindicina di mini van con a bordo i tifosi cavesi, di rientro dalla partita giocata in trasferta contro l'Avellino, si sono staccati dalla carovana, non seguendo il percorso consigliato dalle forze dell'ordine. Arrivati in località Citola a Nocera Superiore hanno trovato ad attenderli un gruppo di circa 100 tifosi della Nocerina. Ne è scaturito un fitto lancio di bombe carta, fumogeni e pietre ma le fazioni non sono arrivate al contatto grazie all'intervento della Polizia. Sul posto, in supporto, anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Non si registrano feriti ma danni alle auto di servizio. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Digos della Questura di Salerno per identificare i responsabili.