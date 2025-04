Tegola Lecce, stagione finita per Jean: rottura del crociato

Il Lecce perde un altro pezzo fino a fine stagione: il difensore Gaby Jean, uscito in barella nell'ultimo match di campionato contro la Juventus, si è procurato la rottura del legamento crociato. Queste le parole del medico sociale dei salentini: "Purtroppo Jean ha subito un brutto infortunio, riportando la rottura del legamento crociato ed anche una breve distrazione del legamento collaterale mediale. Per questo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Molto probabilmente lo farà in Francia, a Lione. Parliamo di sei mesi per il rientro, sono tempi richiesti per infortuni di questo tipo".