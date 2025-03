Tegola Barca: Casadò out 2 mesi

Il Barcellona perde uno dei suoi talenti del centrocampo. Marc Casadò sarà ai box almeno per i prossimi due mesi a causa di una parziale lesione del legamento collaterale del ginocchio destro. Un infortunio che impedirà al canterano classe 2003 di dare il suo contributo nello sprint finale per la conquista della Liga, nei quarti e probabilmente anche nelle eventuali semifinali di Champions League. Un problema per Flick che lo aveva fatto giocare in 36 occasioni tra tutte le competizioni.