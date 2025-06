Taremi e il regime iraniano: dall'inno in silenzio al post contro l'attacco di Israele

Nonostante le sue prese di posizione, alcuni critici hanno evidenziato un’apparente ambivalenza nel rapporto di Taremi con il regime. Ad esempio, non ha mai difeso pubblicamente Voria Ghafouri, il calciatore curdo arrestato per il suo sostegno alle proteste, né ha preso una posizione netta contro la Guida Suprema Ali Khamenei. In passato, Taremi ha dichiarato di voler tenere la politica fuori dallo sport, una posizione che, secondo il giornalista Valerio Moggia, potrebbe riflettere un “equilibrismo” per evitare conflitti diretti con il regime. Inoltre, alcuni utenti su X, come @szamanzadeh, lo hanno accusato di aver condiviso messaggi in linea con la retorica del governo iraniano, come post anti-Israele, anche se tali accuse mancano di prove concrete e potrebbero essere frutto della polarizzazione politica.

Questa cautela è comprensibile. In Iran, esprimere dissenso pubblico comporta rischi enormi, incluse minacce alla sicurezza personale e familiare. Taremi, pur vivendo all’estero, rimane legato al suo Paese e alla sua famiglia, il che potrebbe spiegare la sua tendenza a concentrarsi su critiche specifiche, come la gestione economica del governo o le esecuzioni, piuttosto che un’opposizione frontale al sistema.