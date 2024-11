Tapiro d'oro a Balotelli: "Datelo a Vieira! Non ci ho litigato e da compagno rompeva le scatole"

Sesto Tapiro d'oro per Mario Balotelli, fresco di ritorno in Serie A con la maglia del Genoa dopo quattro anni di assenza (nel 2019/20 l'avventura al Brescia, in Italia l'ultima esperienza era stata al Monza nella stagione 2020/21). Pochi giorni dopo l’annuncio del suo arrivo in rossoblù il Grifone ha scelto per la panchina Patrick Vieira, proprio l’allenatore con cui SuperMario si era 'scontrato' quando entrambi erano al Nizza. "Non è vero che a Nizza non ci andavo d’accordo, è che io volevo andare a giocare a Marsiglia", ha spiegato Balotelli all'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli. "Avevamo qualche divergenza su alcune idee di calcio, ma a livello personale siamo sempre andati d’accordo. Il Tapiro dovreste darlo a lui!". E sul Vieira compagno di squadra, Supermario scherza: "Abbiamo giocato assieme all’Inter e al City: era tranquillo ma rompeva un po' le scatole".