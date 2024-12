Tajani, Gravina e Spalletti per mostra sulla Nazionale alla Farnesina

Con un impatto sul Pil di oltre 11,1 miliardi di euro e 126.000 posti di lavoro, il calcio rappresenta la prima disciplina sportiva in Italia. Attraverso di esso e di una fitta rete di iniziative realizzate dalla Farnesina e dai suoi 309 uffici all'estero, vengono raccontate le eccellenze, i distretti e le industrie italiane di settore, per promuovere le nostre conoscenze, contribuire al posizionamento strategico e aumentare la forza attrattiva dell'Italia. Le Nazionali azzurre e il calcio italiano nel suo complesso rappresentano un'eccellenza del made in Italy nel mondo e uno straordinario strumento di unità e di condivisione. La collaborazione tra ministero degli Esteri e FIGC contribuirà alla promozione dell'immagine dell'Italia e al rafforzamento del sentimento di comunità che interessa milioni di italiani all'estero.