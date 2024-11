SWINDON TOWN, L'ALLENATORE GIUSTIFICA IL BRUTTO MOMENTO: "IL CAMPO È INFESTATO"

Una scusa alquanto curiosa quella utilizzata da Ian Holloway, allenatore dello Swindon Town. Il tecnico della squadra inglese ha spiegato così il brutto momento della squadra, terzultimo in League Two: "Cercherò di ripulire l'area del campo di allenamento perché la gente mi dice che è infestata – ha spiegato Holloway in conferenza stampa– Seriamente, c'è un cimitero da qualche parte qui vicino, non sto scherzando. Mia moglie guarda questo tizio su YouTube, Caspersight (uno youtuber che produce video su temi paranormali, ndr), e lui dice: ‘È stato costruito su un cimitero!'. Penso che il nostro campo di allenamento sia molto vicino ad un antico luogo di sepoltura, quindi chiederò a mia moglie di venire a chiedere scusa a tutte queste persone e spero che saremo un po' più fortunati".