Superlega, Reichart: "Se dai suggerimenti, l'Uefa minaccia sanzioni. Club non liberi"

SUPERLEGA

Il Ceo della di A22 Sports: "La Uefa dice che il sistema attuale è meraviglioso ma il loro rapporto dice che i club stanno perdendo miliardi"

© ansa Bernd Reichart, CEO di A22 Sports, tiene vivo l'argomento Superlega: "I club non sono liberi di organizzarsi poiché non puoi dare suggerimenti senza che l'Uefa minacci sanzioni. Molti nel calcio affermano che non sono possibili innovazioni all'interno di Eca e Uefa visto il monopolio. Il conflitto d'interessi, l'accumulo di ruoli che la Uefa svolge inibisce lo sviluppo".

Il CEO di A22 Sports, agenzia a cui è stato affidato il rilancio della Superlega, aggiunge: "La Uefa dice che il sistema attuale è meraviglioso anche se il loro stesso rapporto sul calcio dice che i club stanno perdendo miliardi quindi i club stessi devono prendere l'iniziativa. Ma non si può pensare che possano dare suggerimenti solo i club che non hanno conti in rosso perché, secondo l'ultimo studio Deloitte, sono solo cinque al mondo: Atalanta, Ajax, Bayern Monaco, Benfica e Real Madrid" le parole a Kicker.