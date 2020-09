Supercoppa Uefa, Bayern Monaco-Siviglia su Mediaset: ultime e formazioni

Il primo atto della nuova stagione di competizioni Uefa scatta con la Supercoppa: questa sera a Budapest, alle 21 diretta su Canale 5 e in streaming sul sito, super-sfida tra Bayern Monaco e Siviglia. Entrambe sono in cerca del bis: i bavaresi hanno vinto la prima nel 2013, gli spagnoli nel 2006. Lo faranno davanti a poco più di 20.000 spettatori visto che la Uefa ha dato via libera a riempire circa il 30% della Puskas Arena.