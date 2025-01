Supercoppa: paura fischi a Riad, niente minuto silenzio per Agroppi

L'omaggio ad Aldo Agroppi in Supercoppa non ci sarà. O meglio non verrà osservato il minuto di silenzio, così come in un primo tempo aveva annunciato la Federcalcio, su tutti i campi di calcio a partire proprio dalle sfide in programma a Riad: la retromarcia è arrivata di concerto con la Lega Serie A per i timori dei fischi dei tifosi locali. Una decisione per evitare così altri imbarazzi. Due i precedenti in questo senso che hanno fatto tornare sui propri passi i vertici del calcio: un anno fa proprio in Supercoppa, nel secondo tempo della finale, il minuto di raccoglimento per Gigi Riva appena scomparso fu coperto dai fischi del pubblico. Lo stesso era accaduto qualche giorno prima, sempre a Riad, prima della semifinale di Supercoppa, quella spagnola, tra Real Madrid e Atletico: anche lì fischi e mugugni del pubblico durante l'omaggio disposto per Franz Beckenbauer. Il motivo del passo indietro, spiegano, è che in Arabia il silenzio per i morti è ritenuto offensivo, non è associato al lutto e osservarlo in uno stadio suonerebbe come una provocazione.