Supercoppa italiana, la più grande produzione televisiva dell'anno

Storia, blasone e grandi campioni in campo; un trofeo da conquistare, la EA SPORTS FC Supercup, che vede sfidarsi le migliori squadre della scorsa stagione; una produzione televisiva di assoluta eccellenza per raccontare ogni dettaglio delle azioni e dei protagonisti sul terreno di gioco. Questo e molto altro sarà la EA SPORTS FC Supercup che per la quinta volta si giocherà in Arabia Saudita, la quarta a Riad. Come l’anno scorso si scenderà in campo all’Al-Awwal Park di Riad e sarà utilizzata la formula a quattro squadre. Per esaltare al massimo lo spettacolo sul campo, con tecnologie di ripresa all’avanguardia, Lega Serie A adotterà il massimo standard produttivo utilizzato in campionato, implementato sino a 36 telecamere con le integrazioni in campo, in particolare del Licenziatario domestico Mediaset e del Broadcaster sul Territorio Saudi Sports Channel. I tifosi da casa potranno assistere ancora una volta a un grande evento, con inquadrature innovative e coinvolgenti grazie all’impiego di telecamere speciali e grafiche arricchite editorialmente.