Supercoppa italiana, a fine partite il premio 'Player Of The Match'

Tutto pronto a Riad per la Supercoppa italiana, che parte giovedì con la prima semifinale tra Inter e Atalanta. Anche quest'anno, al termine di ognuna delle tre partite in programma (Inter-Atalanta il 2 gennaio, Juventus-Milan il 3 gennaio e la finale il 6 gennaio, tutte e tre in diretta su Canale 5), il calciatore che si sarà maggiormente distinto sul campo riceverà il premio EA SPORTS FC Player Of The Match. Il vincitore del premio sarà selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.