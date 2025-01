Supercoppa italiana, i palloni dei gol andranno all'asta

Un'ulteriore novità di questa stagione è l'introduzione di un QR code visibile sugli schermi durante le partite della Supercoppa. Scannerizzando il QR code, i tifosi potranno accedere a una piattaforma dedicata per registrarsi e partecipare all'asta per aggiudicarsi i palloni ufficiali dei gol. Dal 2021, anno di inizio della partnership tra Lega Serie A e Socios.com, sono stati raccolti e riscattati oltre 200 palloni, inviati a tifosi distribuiti su 3 differenti continenti. Questo straordinario risultato dimostra come la tecnologia blockchain possa abbattere le barriere geografiche, avvicinando i tifosi di tutto il mondo al cuore del gioco. Lega Serie A e Socios.com continuano a collaborare per esplorare nuove opportunità offerte dall'ecosistema web3 di Chiliz, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'esperienza dei milioni di appassionati del campionato italiano e di offrire loro nuove modalità per connettersi con le proprie squadre del cuore.