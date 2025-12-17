Milan, l'allenamento verso la semifinale col Napoli: Leao a parte, andrà al massimo in panchina

Regolarmente in gruppo Fofana, Allegri potrebbe puntare ancora su Nkunku e Pulisicdi Redazione
Non arrivano buone notizie dall'allenamento del Milan a Riad in vista della semifinale di Supercoppa contro il Napoli: a poco più di 24 ore dalla sfida con i partenopei Rafa Leao si è allenato a parte, svolgendo una seduta personalizzata che non lascia molte speranze sulla sua disponibilità a Max Allegri, già cauto sul suo conto in conferenza stampa.
Leao, a meno di clamorose sorprese, andrà dunque al massimo in panchina, con l'obiettivo di tornare a pieno regime per l'eventuale finale di lunedì. Si è allenato regolarmente in gruppo invece Fofana, che potrebbe riprendersi il posto da titolare in mezzo al campo. In attacco è probabile rivedere la coppia Nkunku-Pulisic, già provata in campionato contro il Sassuolo, con Loftus-Cheek come unica alternativa per un 3-5-1-1.