Le pagelle di Piantanida: Neres "rappa" come Ernia, Hojlund mette la cassetta di Lukaku

Ai tempi della Juve Fabio Capello prese Ibrahimovic da parte e gli disse: “guarda questa cassetta, tu hai le qualità tecniche per fare le cose che faceva questo signore qui”. Il signore in questione era Marco Van Basten. Immagino Conte sul divano, fare la stessa cosa con le giocate di Lukaku, con pop-corn e con Rasmus al suo fianco.