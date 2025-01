La Supercoppa è anche questione di milioni: Inter e Milan se ne giocano ben 11

Quanto vale la Supercoppa Italiana? Partiamo da ciò che è già certo: Juventus e Atalanta, eliminate in semifinale, tornano in Italia con 2,4 milioni di euro in cassa. Per Inter e Milan, le due finaliste che stasera si giocano il trofeo, l'incasso già garantito è di 6,7 milioni. Queste le cifre sulla base di un montepremi complessivo di quasi 23 milioni di euro che la Lega di Serie A ha ottenuto dal ministero dello sport dell'Arabia Saudita per organizzare a Riad il torneo con il format Final Four (un terzo circa di questo montepremi la Lega lo ripartirà tra gli altri 16 club di Serie A). Alla quota di partecipazione, tuttavia, vanno aggiunti i proventi legati alla vendita dei diritti televisivi e quelli relativi agli sponsor. Ed è questo che ha aumentato gli incassi rispetto alle cifre che erano circolate nei giorni scorsi.