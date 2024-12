Inter, oggi il volo a Riad senza Acerbi e Pavard: per la Supercoppa torna solo Darmian

L'Inter parte oggi per Riad: allenamento mattutino, pranzo, poi il volo verso la capitale dell'Arabia Saudita con arriva in serata. Domani primo allenamento "al caldo", tappa di avvicinamento alla semifinale di Supercoppa di giovedì contro l'Atalanta (appuntamento alle ore 20 su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it). Non fanno parte della spedizione Acerbi e Pavard: alla fine, di rimando in rimando, ha prevalso la prudenza. Inzaghi e lo staff medico nerazzurro hanno optato per la linea conservativa: gennaio e febbraio saranno mesi intensissimi tra campionato, Champions e Coppa Italia, meglio optare per un recupero completo dei due difensori lungodegenti, fuori causa da oltre un mese e a questo punto proiettati verso il presumibile e auspicabile rientro il 12 gennaio contro il Venezia.