Atalanta, Gasperini: "Il primo gol dell'Inter non esiste, tre episodi in una sola azione"

Niente finale di Supercoppa Italiana per l'Atalanta di Gasperini che nella semifinale di Riad è stata sconfitta 0-2 dall'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico della Dea ha provato a sorprendere i campioni d'Italia con una formazione rivoluzionata e con diversi big in panchina, ma la scelta non ha pagato: "Ho parecchi giocatori a disposizione e siamo nel mezzo di un periodo impegnativo - ha commentato Gasperini nel postpartita -, per me era il momento giusto per valutare i giocatori che magari hanno giocato meno dall'inizio per metterli alla prova. Ho avuto buone risposte con qualche difficoltà nei disimpegni soprattutto nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo creato parecchio anche se purtroppo siamo andati in svantaggio anche per qualche episodio sfortunato. Il primo gol non esiste: l'angolo non c'è, c'è De Vrij in fuorigioco davanti al portiere e c'è fallo di Dumfries. Sono 3 episodi in una sola azione. A parte tutto abbiamo creato qualcosa così come abbiamo subito. Per noi è stata un'ottima esperienza".