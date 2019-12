Supercoppa Italiana, si studia il format a quattro squadre

COME IN SPAGNA

Domenica Juventus e Lazio si contenderanno l'edizione 2019 della Supercoppa Italiana, forse l'ultima con il classico format della vincente del campionato contro la vincente della Coppa Italia. Si starebbe infatti studiando una nuova organizzazione a quattro squadre sul modello spagnolo: due semifinali e una finale facendo partecipare anche la seconda classificata in Serie A e l'altra finalista di Coppa Italia.

In realtà, come spiega il Corriere dello Sport, è un progetto - seppure allo studio - ancora molto futuribile ma la strada sembra tracciata anche per questioni economiche. L'incasso della Supercoppa Italiana frutta circa 7,5 milioni di euro, con il format Final Four si potrebbe ambire ai 30 milioni previsti per la competizione spagnola.