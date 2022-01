Supercoppa italiana, riprende la vendita dei biglietti

Dopo la decisione di non rinviare la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, riprende oggi la vendita dei biglietti per la sfida in programma mercoledì sera a San Siro e in diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it. La Lega di Serie A, infatti, ha comunicato le nuove modalità di acquisto dei tagliandi rimanenti dopo la riduzione al 50% della capienza degli stadi (con disposizione dei tifosi a scacchiera) voluti dal Governo in seguito alle nuove direttive sull'emergenza Covid.