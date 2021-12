Supercoppa italiana, niente rinvio: la finale resta in programma il 12 gennaio

SU CANALE 5

L'ipotesi rinvio era emersa a causa dell'emergenza Covid e della stretta del Governo sugli accessi agli stadi

"A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore, la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega". Lo fa sapere con una nota ufficiale la Lega Serie A, che mette così un freno alle ipotesi di rinvio della finale tra Inter e Juve che erano circolate nelle ultime ore a causa dell'emergenza Covid e della stretta del Governo sugli accessi agli stadi.

La sfida tra l'Inter campione d'Italia e la Juventus vincitrice della Coppa Italia si disputerà quindi mercoledì 12 gennaio "allo stadio Giuseppe Meazza" di Milano, con inizio alle 21 e diretta televisiva su Canale 5. Sono previsti tempi regolamentari ed eventuali rigori in caso di perdurante parità fra le due squadre.

STOP ALLA VENDITA DEI BIGLIETTI

Anche le vendite dei biglietti della finale della Supercoppa italiana sono momentaneamente sospese: è quanto si legge sul sito Vivaticket in merito ai tagliandi della partita tra Inter e Juventus in programma a San Siro il 12 gennaio. Una decisione collegata alle nuove disposizioni di governo sul Covid che riducono la capienza degli stadi al 50 per cento.

