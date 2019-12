Supercoppa italiana, le statistiche di Juventus-Lazio

o 32ª edizione della Supercoppa Italiana: la squadra detentrice dello scudetto ha alzato il trofeo nel 71% delle occasioni finora (22 su 31).

o In tre delle ultime cinque edizioni della Supercoppa italiana ha perso la squadra detentrice dello scudetto e in due di queste occasioni la partita è stata decisa ai calci di rigore (successi del Napoli nel 2014 e del Milan nel 2016).

o Per la Juventus si tratta della 15ª partecipazione alla Supercoppa Italiana (almeno quattro più di qualsiasi altra squadra) - la Lazio giocherà questa sfida per l’ottava volta, quarta per presenze nella competizione.

o Juventus e Lazio si affronteranno in Supercoppa Italiana per la quinta volta, diventando così le due squadre che più volte si sono sfidate nella storia della competizione.

o I quattro precedenti tra Juventus e Lazio in Supercoppa Itailana vedeno due successi per parte: 14 le reti in queste quattro sfide tra le due squadre, 3.5 di media a incontro.

o La Juventus ha mancato l'appuntamento con il gol solo in una delle precedenti 14 partite di Supercoppa Italiana (0-1 v Inter nel 2005) - dall'altra parte la Lazio non ha trovato la rete in tre delle sette partecipazioni alla competizione.

o La Lazio ha vinto tre delle ultime sei partite contro la Juventus in tutte le competizioni (3P), tanti successi quanti nelle precedenti 35 sfide contro i bianconeri (8N, 24P).

o Paulo Dybala ha segnato tre reti in Supercoppa Italiana, tutte contro la Lazio: dovesse trovare il gol, l’argentino diventerebbe il miglior marcatore nella storia della competizione, superando Del Piero, Eto'o, Shevchenko e Tevez.

o Dovesse giocare, Gianluigi Buffon diventerebbe il giocatore con più presenze nella storia della Supercoppa Italiana (attualmente a nove, come Dejan Stankovic) - inoltre il portiere italiano è con Stankovic il giocatore che ha vinto più volte questo trofeo (sei).

o Ciro Immobile ha segnato due gol in Supercoppa Italiana (doppietta v Juventus nel 2017), nessun giocatore della Lazio ha realizzato più reti nella competizione (a quota due anche Claudio López).