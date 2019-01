Supercoppa Italiana: Juventus e Milan si giocano il primato, ma occhio ai rigori e ai record di Ronaldo

13/01/2019

- 31ª edizione della Supercoppa Italiana: Juventus e Milan sono le due squadre che hanno vinto maggiormente questo trofeo (sette volte entrambe).

- Juventus (13) e Milan (10) sono inoltre le due squadre che hanno giocato più volte la Supercoppa Italiana a partire dall’anno della sua inaugurazione (edizione 1988).

- Per la 10ª volta il match di Supercoppa Italiana verrà disputato all’estero, per la prima invece in Arabia Saudita.

- Nona finale in tutte le competizioni tra Juventus e Milan: la Juventus ha conquistato il trofeo cinque volte, il Milan invece tre.

- Quattro delle otto finali in tutte le competizioni tra Juventus e Milan sono terminate con la lotteria dei calci di rigore: i rossoneri conducono per tre successi a uno.

- Questa sarà la terza sfida tra Juventus e Milan in Supercoppa Italiana: i bianconeri hanno vinto la prima nel 2003 al Giants Stadium nel New Jersey (USA); i rossoneri invece hanno alzato il trofeo nel 2016 al Jassim Bin Hamad di Doha.

- In sette delle ultime 15 edizioni della Supercoppa Italiana la partita è andata ai tempi supplementari, nelle prime 15 invece solo una volta si era verificato un pareggio dopo i 90 minuti regolamentari.

- Cristiano Ronaldo ha segnato 16 gol in 23 finali in carriera in tutte le competizioni tra Real Madrid e Manchester United (considerando per la Supercoppa di Spagna sia andata che ritorno) – più nel dettaglio, il campione portoghese ha realizzato sette reti nelle ultime sei finali disputate con il Real Madrid.

- Il Milan ha vinto il 46% delle partite con Suso in campo in questa stagione in tutte le competizioni (1.6 gol fatti in media a match) - senza il fantasista spagnolo la percentuale di successi scende al 33% (0.7 gol a gara).

- Paulo Dybala è uno dei cinque giocatori - insieme a Del Piero, Shevchenko, Tevez ed Eto’o - con più reti realizzate nella Supercoppa Italiana (tre gol per ciascuno).

- Gonzalo Higuaín e Giorgio Chiellini sono entrambi a quota due reti in Supercoppa Italiana; il Pipita le ha segnate entrambe contro la Juventus nel dicembre 2014, con il Napoli, il difensore bianconero le ha messe a segno contro Milan (2016) e Lazio (2013).